"Para nós, seria um enorme estímulo estar de novo na 'final four'. Não é fácil, porque, na verdade, não creio haja uma equipa que tenha repetido [a presença]. Na última época, Portugal [campeão da primeira edição, em 2019] não conseguiu atingir a última [final-four]. Seria muito estimulante e mais ainda pelo que está para vir em novembro, com a participação no Campeonato do Mundo2022", confessou o técnico espanhol, aos meios de comunicação da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF].

Luis Enrique acredita que quantas mais possibilidades tiver a seleção espanhola, finalista na última edição, de enfrentar as melhores equipas, mais opções terá para "crescer e ganhar experiência", um facto que considerou "vital" para uma seleção jovem como a que orienta.

Sobre os três oponentes, Portugal e Suíça são "conhecidos" do passado recente, enquanto os confrontos com os checos, promovidos à Liga A, são encarados como um "estímulo".

"A verdade é que é uma competição muito emocionante e haveria sempre complicações [no sorteio]. Dos três que vamos enfrentar, Portugal e Suíça já os conhecemos, porque recentemente jogámos contra eles. A República Checa não tivemos essa oportunidade, o que também é bom, há esse estímulo. Estamos motivados e com vontade de começar uma competição que nos traz boas lembrança", concluiu.

Em junho e setembro do próximo ano, todas as seleções vão medir forças entre si, quer na condição de visitado quer como visitante, sendo que, quatro das seis rondas, têm de ser disputadas em junho, por motivos de calendarização, face à realização do próximo Mundial durante o inverno de 2022.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição dos terceiro e quarto lugares. Esta 'final four' da Liga das Nações será realizada em junho de 2023.

