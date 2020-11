Os escoceses adiantaram-se por Ryan Christie, aos 52 minutos, e os sérvios restabeleceram a igualdade aos 90, pelo ex-benfiquista Luka Jovic, forçando o prolongamento, que nada decidiu. Nos penáltis, só falhou o sérvio Aleksandr Mitrovic.

Com este triunfo, os escoceses vão ficar no Grupo D, com Inglaterra, Croácia e República Checa.

O Europeu de 2020, que se realiza em 12 cidades de 12 países, estava originalmente marcado para o período entre 12 de junho e 12 de julho, mas foi adiado para o próximo ano, entre 11 de junho e 11 de julho, devido à pandemia da covid-19.

