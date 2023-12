Em Nyon, na Suíça, a partir das 12:00 locais (11:00 em Lisboa), os 'dragões' serão a primeira equipa a conhecer a sua sorte e podem apanhar um dos grandes 'colossos', nomeadamente Manchester City (Inglaterra), Bayern Munique (Alemanha) e Real Madrid (Espanha).

Estes serão os adversários a evitar no sorteio, mais do que os ingleses do Arsenal, os espanhóis da Real Sociedad e do Atlético de Madrid, e os alemães do Borussia Dortmund, sendo que em nenhum dos casos se podem perspetivar facilidades.

Como segundo classificado, do Grupo H, conquistado pelo FC Barcelona, o único cabeça de série que não pode defrontar, o 'onze' de Sérgio Conceição já sabe que jogará a primeira mão em casa, em 13, 14, 20 ou 21 de fevereiro de 2024.

Os encontros da segunda mão dos oitavos de final, fase que os 'dragões' vão disputar pela 14.ª vez, repetindo 2003/04 (época em que esta fase se estreou), 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2022/23, realizam-se em 05, 06, 12 e 13 de março.

No que respeita à Liga Europa, o Benfica e o Sporting de Braga, que caíram da 'Champions', ao serem terceiros dos respetivos agrupamentos, têm sete possíveis adversários no play-off de acesso aos 'oitavos' e o desejo comum de não enfrentarem a Roma, de José Mourinho, Rui Patrício, Renato Sanches e João Costa.

Os outros possíveis adversários de 'encarnados' e 'arsenalistas' são três clubes franceses - Marselha, Rennes e Toulouse -, os alemães do Friburgo, os checos do Sparta Praga e os 'simpáticos', ainda que 'longínquos', azeris do Qarabag.

Por seu lado, o Sporting, que não conseguiu seguir diretamente para os 'oitavos', ao ser segundo do Grupo D da Liga Europa, atrás da Atalanta, não desejará, certamente, defrontar os italianos do AC Milan e reencontrar Rafael Leão.

Na 'rota' dos 'leões' estão também os turcos do Galatasaray, os franceses do Lens, os neerlandeses do Feyenoord, os suíços do Young Boys e os ucranianos do Shakhtar Donetsk, que o FC Porto 'relegou' para a segunda prova da UEFA.

O sorteio do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa está marcado para as 13:00 locais (12:00 em Lisboa) e os jogos estão agendados para 15 e 22 de fevereiro, com o Sporting a fechar em casa, onde Benfica e Braga começam.

PFO // MO

Lusa/Fim