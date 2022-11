O avançado do Fenerbahçe, clube treinador pelo português Jorge Jesus, faturou aos 16 minutos, de grande penalidade, apontando o golo 2.549 da história dos Mundiais, naquele que é o 901.º encontro.

Em 18 jogos de abertura, que não se realizaram em 1930, 1934, 1954 e 1962, com vários encontros a arrancarem ao mesmo tempo, é a 14.ª vez que acontecem golos, o que só não sucedeu consecutivamente em 1966, 1970, 1974 e 1978.

- O primeiro golo em cada edição do Mundial: Ano Data Local Jogo Marcador do primeiro golo 2022 20/11 Al Khor, Qat Qatar - Equador, ? Enner Valencia, Equ, gp (16 minutos) 2018 14/06 Moscovo, Rus Rússia - Arábia Saudita, 5-0 Yury Gazinsky, Rus (12) 2014 12/06 São Paulo, Bra Brasil - Croácia, 3-1 Marcelo, Bra, pb (11) 2010 11/06 Joanesburgo, Afs África do Sul - México, 1-1 Siphiwe Tshabalala, Afs (55) 2006 09/06 Munique, Ale Alemanha - Costa Rica, 4-2 Philipp Lahm, Ale (06) 2002 31/05 Seul, Cor França - Senegal, 0-1 Papa Bouba Diop, Sen (30) 1998 10/06 Saint-Denis, Fra Brasil - Escócia, 2-1 César Sampaio, Bra (04) 1994 17/06 Chicago, EUA Alemanha - Bolívia, 1-0 Jürgen Klinsmann, Ale (61) 1990 08/06 Milão, Ita Argentina - Camarões, 0-1 François Oman-Biyik, Cam (67) 1986 31/05 Cidade do México, Mex Bulgária - Itália, 1-1 Alessandro Altobelli, Ita (43) 1982 13/06 Barcelona, Esp Argentina - Bélgica, 0-1 Erwin Vandenbergh, Bel (62) 1978 02/06 Mar Del Plata, Arg Itália - França, 2-1 (x) Paolo Rossi, Ita (29) 1974 14/06 Berlim Ocidental, RFA RFA - Chile, 1-0 (x) Paul Breitner, RFA (18) 1970 02/06 León, Mex Peru - Bulgária, 3-2 (x) Dinko Dermendzhiev, Bul (13) 1966 12/07 Sheffield, Ing RFA - Suíça, 5-0 (x) Sigfried Held, RFA (15) 12/07 Livepool, Ing Brasil - Bulgária, 2-0 (x) Pelé, Bra (15) 1962 30/05 Rancagua, Arg Argentina - Bulgária, 1-0 (y) Héctor Facundo, Arg (04) 1958 08/06 Estocolmo, Sue Suécia - México, 3-0 Agne Simonsson, Sue (17) 1954 16/06 Lausana, Sui Jugoslávia - França, 1-0 (y) Milos Milutinovic, Jug (15) 1950 24/06 Rio de Janeiro, Bra Brasil - México, 4-0 Ademir, Bra (30) 1938 04/06 Paris, Fra Suíça - Alemanha, 1-1ap Josef Gauchel, Ale (29) 1934 27/05 Bolonha, Ita Suécia - Argentina, 3-2 (y) Ernesto Belis, Arg (04) 1930 13/07 Montevideu, Uru França - México, 4-1 (y) Lucien Laurant, Fra (19) (x) - Não aconteceu no jogo de abertura, que terminou com um empate a zero. (y) - Em 1930, 1934, 1954 e 1962 não se realizou jogo de abertura. Vários encontros começaram em simultâneo.

