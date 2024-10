O jovem de 21 anos, que figura no 231.º lugar no ranking ATP, precisou de uma hora e 45 minutos para contrair o favoritismo do quinto cabeça de série (127.º) e sagrar-se campeão da sexta edição do challenger minhoto, impondo-se pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-4).

Depois de perder as duas finais anteriores disputadas, Elmer Moller, semifinalista do Lisboa Belém Open, conseguiu alcançar o primeiro triunfo no circuito challenger e a entrada no 'top 200' da hierarquia mundial.

"Estou muito feliz com a forma como fui psicologicamente consistente ao longo da semana. Senti-me muito bem e tentei não me preocupar demasiado com as condições ou quando alguma coisa não me corria muito bem. Mantive-me muito sólido e isso simplificou tudo", reconheceu, em conferência de imprensa.

