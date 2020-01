Duodécimos em Timor-Leste condicionam organização de Jogos da CPLP -- Secretário

O chumbo do Orçamento Geral do Estado (OGE) timorense para 2020 está a ter implicações sérias nos preparativos dos Jogos da CPLP previstos para julho no país, disse à Lusa o secretário de Estado da Juventude e Desporto timorense.

