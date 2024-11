Dois meses e 28 dias depois, a casa do FC Porto voltou a presenciar um recorde, num embate que contou com mais quase 10 mil adeptos do que aqueles que marcaram presença no primeiro encontro de sempre da equipa feminina dos 'azuis e brancos'.

Em 01 de setembro, tinham estado 31.093 espetadores no Dragão para o particular entre as portistas e a União de Leiria, que terminou com a goleada das anfitriãs por 9-0.

Quanto aos jogos da seleção feminina, o registo de hoje supera o de 07 de julho de 2023, dia em que estiveram presentes pouco mais de metade (20.123 espetadores) no Estádio do Bessa, no Porto, a ver o particular de Portugal com a Ucrânia (2-0), de preparação para o Mundial.

Um 'bis' de Jéssica Silva, com dois tentos na primeira parte, selou o triunfo do conjunto de Francisco Neto.

O embate de hoje no Dragão também selou um novo recorde em jogos oficiais, ao superar os 27.221 adeptos que se deslocaram ao Estádio da Luz, em Lisboa, para o encontro entre Benfica e Sporting, da 17.º jornada da Liga feminina de 2022/23.

Um golo de Maiara Niehues, aos 63 minutos, selou, em 26 de março de 2023, a primeira derrota do Benfica na prova.

- Os 10 jogos femininos com mais assistência em Portugal: Jogo Data Estádio Prova Assistência 1. Portugal - República Checa (?) 29/11/24 Dragão (Porto) Europeu (Qual.) 40.189 2. FC Porto - União de Leiria (9-0) 01/09/24 Dragão (Porto) Particular 31.093 3. Benfica - Sporting (0-1) 26/03/23 Luz (Lisboa) Liga 27.221 4. Portugal - Ucrânia (2-0) 07/07/23 Bessa (Porto) Particular 20.123 5. Benfica - Sporting (0-1) 30/03/19 Restelo (Lisboa) Particular 15.204 6. Benfica - Sporting (5-0) 21/01/23 Luz (Lisboa) Taça Portugal 15.032 7. Benfica - Sporting (3-1) 08/05/22 Luz (Lisboa) Liga 14.221 8. Sporting - Famalicão (2-1) 28/05/22 Jamor (Oeiras) Taça Portugal 13.894 9. Benfica - Sporting (3-0) 19/10/19 Luz (Lisboa) Liga 12.812 10. Benfica -- Valadares Gaia (4-0) 18/05/19 Jamor (Oeiras) Taça Portugal 12.632

