Em Dortmund, e sabendo já que o Bayern Munique tinha vencido o Friburgo, também por 4-1, e seguia com nove pontos de vantagem, o Borussia sabia que a vitória era importante para se manter na luta pelo título, que os bávaros vencem há nove épocas consecutivas.

No entanto, a formação da casa, que na jornada passada empatou com o Colónia, chegou ao intervalo a perder por 2-0, na sequência de um 'bis' de Laimer, que marcou aos 21 e 30 minutos, e que no segundo tempo assistiu Nkunku (58) para o 3-0.

A equipa de Raphael Guerreiro, que foi titular, ainda reduziu, por intermédio de Malen, aos 84, já sem André Silva em campo, mas apenas dois minutos depois Olmo estabeleceu o resultado final.

O Borussia Dortmund mantém-se no segundo lugar, a nove pontos dos bávaros, e com mais seis do que o Bayer Leverkusen, que é terceiro, enquanto o Leipzig se isolou no quarto lugar, com 48 pontos, mais três do que o Friburgo, hoje goleado pelo Bayern Munique.

AO // NFO

Lusa/Fim