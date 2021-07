"O Borussia Dortmund é um clube europeu de ponta. Está sempre no topo da Bundesliga e também se destaca na Liga dos Campeões. Mal posso esperar para entrar em campo com os meus novos companheiros de equipa. E, claro, estou ansioso por jogar com adeptos no estádio que tantos elogios recebe na Europa", disse o extremo, de 22 anos, que representou a seleção dos Países Baixos no Euro2020, em declarações ao sítio oficial do Dortmund.

O clube da Liga alemã indicou que Malen realizou na segunda-feira os habituais exames médicos e hoje já esteve às ordens do treinador Marco Rose.

Na temporada passada, o avançado marcou 27 golos e fez 10 assistências em 45 jogos oficiais pelo emblema holandês.

