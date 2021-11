O piloto de Santo Tirso, de 44 anos, vencedor do Rali de Portugal, do Rali Serras de Fafe e do Rali de Castelo Branco, parte para a oitava e última etapa da competição prova como líder do Nacional, com 155 pontos, sabendo que a vitória ou o segundo lugar lhe dão automaticamente o título.

Mesmo o terceiro lugar permite a Armindo Araújo festejar caso seja pelo menos segundo classificado na 'power stage' (atribui três pontos ao mais rápido, dois ao segundo e um ao terceiro).

Ricardo Teodósio (Skoda Fabia), que venceu o Rali Vidreiro, na ronda anterior, e o Rali Terras D'Aboboreira, está a sete pontos de Araújo e é o único que pode contrariar o favoritismo do piloto de Santo Tirso.

Mas, para isso, o campeão de 2019 terá de vencer a prova, ser o mais rápido na 'power stage' e esperar que Armindo Araújo fique abaixo do terceiro lugar em Mortágua e abaixo de segundo na 'power stage'.

Já Bruno Magalhães (Hyundai i20), vencedor na Madeira, é terceiro no campeonato, a 27 pontos do líder, e já está fora das contas do título, pois vai ser excluída a pior classificação de cada um dos pilotos -- Araújo foi quinto na Madeira, Teodósio quarto e Bruno Magalhães quarto na Aboboreira e no Rali de Portugal.

O antigo bicampeão mundial de produção tem sido o dominador da edição deste ano do CPR, com três vitórias nas sete provas já disputadas (Rali de Portugal, Castelo Branco e Fafe), enquanto Teodósio venceu na abertura, no Terras da Aboboreira, e na Marinha Grande.

As restantes vitórias couberam a Bruno Magalhães (Madeira) e José Pedro Fontes (Alto Tâmega), com um Citroën C3.

No entanto, Armindo Araújo, que tem feito dupla com Luís Ramalho, garante não pensar nas contas, depois de já ter sido campeão nacional em 2003, 2004, 2005 e 2006, 2018 e 2020.

"Entraremos na liderança do campeonato e queremos muito terminar na mesma posição. Sabemos que temos a vantagem do nosso lado, mas não vamos fazer contas, e até ao derradeiro metro da última classificativa o nosso pensamento estará na luta pelo triunfo. Assumimos sempre que o campeonato é o nosso grande objetivo e queremos alcançá-lo com mais uma vitória. Desejamos que tudo corra dentro do desportivismo e possamos todos enaltecer a imagem deste campeonato, tal como fizemos até aqui", afirmou o piloto de Santo Tirso.

O Rali de Mortágua, que encerra a edição de 2021 do CPR, tem os treinos e a qualificação previstos para sexta-feira e oito especiais para o dia de sábado, com duas passagens pelas classificativas de Moitinhal/C. Calvos; Santuário/Palheiros; Laceiras/Tojeira e Felgueira a partir das 09:00 horas.

