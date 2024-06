"No último dia, tive que tomar algumas decisões difíceis depois de sofrer uma rotura no menisco durante o meu último encontro. Ainda estou a processar tudo, mas estou feliz por adiantar que a cirurgia correu bem", revelou Djokovic na rede social X.

O sérvio prometeu fazer "o melhor para recuperar e regressar aos 'courts' o mais rapidamente possível", mas sem revelar o tempo de inatividade, ilustrando o comentário com um fotografia em que se apresenta de muletas, com a Torre Eiffel em fundo.

Djokovic foi operado na quarta-feira, em Paris, dois dias após se ter lesionado no joelho no encontro com o argentino Francisco Cerundolo, que venceu em cinco sets (6-1, 5-7, 3-6, 7-5 e 6-3), na quarta eliminatória do torneio francês em terra batida, segundo Grand Slam de 2024.

Na terça-feira, a organização de Roland Garros anunciou a desistência do sérvio, de 37 anos, o que vai custar ao tricampeão do torneio parisiense (2016, 2019 e 2023) e recordista de títulos do Grand Slam, com 24, a liderança do ranking, elevando o italiano Jannik Sinner a número um mundial.

