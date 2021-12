O número um do 'ranking' mundial tem sido bastante cético em relação à vacina contra o novo coronavírus, mas para entrar na Austrália terá de estar totalmente vacinado.

O pai do campeão de nove títulos do Open da Austrália e 20 torneios do 'Grand Slam' tinha dito recentemente numa entrevista que Djokovic não deveria ir a Melbourne e acusou a organização de chantagem.

No quadro masculino, estará o espanhol Rafael Nadal, que tem os mesmos 20 'majors' de 'Nole', e um dos dois poderá ultrapassar no número de vitórias em 'majors' o suíço Roger Federer, que foi operado a um joelho.

De fora, igualmente por motivos físicos estará a norte-americana Serena Williams, que venceu o seu último dos 23 torneios do 'Grand Slam' na Austrália em 2017.

Os organizadores do Open da Austrália anunciaram que Serena Williams não estará em Melbourne "por conselho da sua equipa médica".

Os quadros principais do Open da Austrália disputam-se de 17 a 30 de janeiro.

