Diogo Chen e Olga Chramko sagram-se campeões nacionais de ténis de mesa

Diogo Chen, do Sporting, e Olga Charamko, do ADC Ponta do Pargo, sagraram-se hoje campeões portugueses de ténis de mesa de singulares masculinos e femininos, respetivamente, nos campeonatos realizados no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia.