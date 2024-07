Dinamarca, que é ainda vice-campeã olímpica e europeia, e a França, campeã europeia e vice mundial, têm alternado as primeiras posições das principais competições nos últimos anos e são apontadas como duas das mais fortes candidatas às medalhas.

Numa partida que colocou frente a frente dois 'monstros' da modalidade nos últimos metros das respetivas carreiras, o dinamarquês Mikkel Hansen e o francês Nikola Karabatic, o equilíbrio foi uma constante na primeira parte (18-17).

Impulsionada por Mathias Gidsel e Simon Pytlick, com 11 golos cada, a Dinamarca descolou de 26-25 para uma vantagem de seis golos, aos 31-25, que não mais largou e até alargou para oito nos minutos finais do encontro (37-29).

No Grupo A, a Espanha -- bronze em Tóquio2020 e no Mundial2023 - recuperou de um início lento, traduzido na obtenção de apenas oito golos na primeira parte (8-11), para com 17 na segunda vencer a Eslovénia (25-22), na estreia da fase regular.

Um golo do lateral-direito Ivan Martinovic a dois segundos do fim do jogo deu a vitória à Croácia sobre o Japão (30-29), culminando, com a conquista dos dois pontos, uma recuperação de uma desvantagem que ao intervalo era de cinco (13-18).

A Alemanha venceu por 30-27 a Suécia -- medalha de bronze no Euro2024 (após vencer os germânicos por 34-31) e quarta no Mundial2023 -- mostrando, com a primeira vitória em oito anos frente aos nórdicos, credenciais para os quartos de final.

A Suécia, por quatro vezes medalha de prata nos Jogos Olímpicos, esteve sem marcar dos 45 aos 51 minutos, 'jejum' aproveitado pela jovem seleção alemã para abrir uma vantagem de três golos, aos 25-22, que geriu até ao final do jogo.

Concluída a primeira jornada, Alemanha, Espanha e Croácia, com dois pontos, lideram o Grupo A, seguidos por Japão, Suécia e Eslovénia, ainda sem pontos. A segunda ronda, na segunda-feira, terá os jogos Japão-Alemanha, Eslovénia-Croácia e Suécia-Espanha.

Na abertura do Grupo B, o campeão africano Egito iniciou a sua participação no torneio olímpico com uma vitória por 35-32 sobre a Hungria, seleção que, em casa, em Tatabánya, afastou Portugal no torneio pré-olímpico (30-27).

Com dois treinadores espanhóis nos bancos, levou a melhor Juan Carlos Pastor, que conduziu o Egito, quarto classificado em Tóquio2020, ao triunfo frente à Hungria do compatriota Chema Rodriguez, que terá em dois dias um jogo crucial com a Argentina.

A Noruega, com uma exibição irrepreensível na primeira parte, em que chegou ao intervalo a vencer por sete golos (22-15), venceu a Argentina, por 36-31, e mostrou argumentos para contrariar o favoritismo no grupo de França, Dinamarca e Egito.

No derradeiro jogo da jornada, a campeão mundial Dinamarca (que também é vice-campeã olímpica e europeia) venceu por 37-29 a campeã olímpica França (campeã europeia e vice-campeã mundial), mostrando credenciais.

Concluída a primeira jornada, Dinamarca, Noruega e Egito lideram o Grupo B, com dois pontos, seguidos por Hungria, Argentina e França, ainda sem pontos. A segunda ronda, na segunda-feira, terá os jogos Egito-Dinamarca, França-Noruega e Argentina-Hungria.

O torneio olímpico de andebol é disputado por 12 seleções, distribuídas por dois grupos de seis, que apuram os quatro primeiros classificados para os quartos de final (a disputar em 07 de agosto). As meias-finais estão marcadas para dia 09 e a final para dois dias depois, no último dia dos Jogos (11 de agosto).

