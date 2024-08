"Tem estado bem, como se viu. O comportamento é o que qualquer jogador tem de ter dentro de um plantel, com compromisso, a treinar da melhor maneira e recetivo ao que lhe é proposto, A partir daqui, concorre com os outros companheiros e o jogo nos dirá o tempo que lhe podemos dar, ou não, na segunda-feira", disse o treinador do Atlético de Madrid na antevisão do jogo com o Villarreal.

A continuidade de João Félix em Madrid é incerta, num momento em que tem sido equacionada a ida do português para o Chelsea e quando espanhóis e ingleses têm estado a acertar a contratação de Conor Gallagher aos 'blues'.

O avançado português voltou hoje a treinar normalmente com o grupo 'colchonero' e está inscrito em La Liga.

Na última época, Félix esteve emprestado ao FC Barcelona, pelo que não disputa um jogo pela formação de Madrid desde janeiro de 2023, quando também o cedeu ao Chelsea, no mercado de inverno de 2022/23.

No Atlético de Madrid, que o contratou ao Benfica no verão de 2019, por mais de 120 milhões de euros, o português foi perdendo espaço, após entrar, alegadamente, em colisão com o treinador argentino e, depois, com os adeptos 'colchoneros'.

