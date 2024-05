"Sabemos que a Irlanda do Norte é fisicamente forte, esteve no último campeonato da Europa, mas vamos começar hoje a trabalhar e estamos focadas em conquistar os seis pontos, embora pensando jogo a jogo", disse a defesa portuguesa, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

Embora sendo central, a jogadora das espanholas do Sevilha tem já cinco golos pela equipa portuguesa, em 47 jogos, e não enjeita a possibilidade de voltar a ajudar a equipa no campo da concretização.

"É sempre bom marcar, principalmente pela seleção. No que depender de mim, vou dar o meu máximo para marcar, mas estou mais focada em que não nos marquem golos, vamos tentar manter a baliza a zero. O mais importante são os três pontos e conseguirmos ganhar", disse Diana Gomes.

Sobre a chegada de duas 'caras novas', Beatriz Cameirão e Stephanie Ribeiro, a central garante que serão bem recebidas no grupo e que é bom ter 'sangue novo' no balneário.

"É sempre bom haver jogadoras novas. Se o professor Francisco [Neto] as chamou, é sinal de que estão a fazer um bom trabalho e nós vamos recebê-las bem. Acredito que vão dar uma boa resposta", adiantou a jogadora do Sevilha, acrescentando que "Portugal sente a pressão de ganhar" e está determinado "em mostrar o potencial" que tem.

Portugal recebe a Irlanda do Norte na sexta-feira, às 20:45, no Estádio Municipal de Leiria, e desloca-se em 04 de junho ao Mourneview Park Stadium, em Lurgan, para voltar a defrontar a Irlanda do Norte, em jogo com início marcado para as 19:00.

Depois de duas jornadas, Portugal lidera isolado o Grupo B3 de qualificação para o Euro2025, com seis pontos, contra quatro da Irlanda do Norte, um de Malta e nenhum da Bósnia-Herzegovina.

A formação das 'quinas' bateu em casa as bósnias por 3-0 e triunfou em Malta por 2-0, enquanto as norte-irlandesas empataram a zero na receção a Malta e ganharam por 3-1 na Bósnia.

Para chegar à fase final do Euro 2025, marcada para a Suíça, entre 02 e 27 de julho de 2025, Portugal necessitará de ficar num dos três primeiros lugares do seu grupo e de ultrapassar, ainda, duas eliminatórias dos 'play-offs'.

