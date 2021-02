"O FC Paços de Ferreira informa que o médio Diaby sofreu uma grave lesão que o vai afastar dos relvados durante os próximos meses. O atleta fez uma rotura completa do tendão de Aquiles da perna direita e será operado em breve", pode ler-se no comunicado partilhado pelo Paços de Ferreira nas suas redes sociais, um dia depois da lesão ocorrida no decorrer do treino.

A época chega assim ao fim para o médio, de 24 anos, que esta temporada participou em 19 dos 22 jogos já disputados pelo Paços de Ferreira, em todas as competições, totalizando pouco mais de 600 minutos de utilização e um golo, anotado na vitória, por 2-0, na visita ao Belenenses SAD, da 13.ª jornada da I Liga, em jogo disputado no passado dia 10 de janeiro.

