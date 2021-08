Em femininos, em dia de finais no salto e barras assimétricas, novamente sem Simone Biles, tetracampeã olímpica no Rio2016 e que renunciou a algumas competições, por questões de saúde mental, durante os Jogos de Tóquio2020, a concorrência aproveitou.

No salto, foi a brasileira Rebeca Andrade a brilhar, com a ginasta de São Paulo, a voltar a subir ao pódio em Tóquio2020, depois de já ter sido medalha de prata no concurso geral individual.

Rebeca Andrade, que se iniciou na modalidade com 13 anos, ao abrigo de um projeto social em Guarulhos, São Paulo, deu também ao Brasil o segundo título olímpico de sempre na ginástica, após o ouro conquistado por Arthur Zanetti em Londres2012, nas argolas.

Na competição, a decorrer no Centro de ginástica de Ariake, a ginasta brasileira somou 15.083 pontos, à frente da norte-americana Mykayla Sinner, substituta de Simone Biles, que obteve 14.016, e da sul-coreana Seojeong Yeo, com 14.733.

Para Mykayla Sinner foi um 'conto de fadas' que aconteceu, depois de falhar as qualificações e não entrar na equipa, preparava-se para deixar o Japão, chegando a dizer, na rede Instagram, que saía de "coração partido".

Tudo mudou com a renúncia de Biles, e a ginasta entrou como suplente, ainda assim atrás de Jade Carey -- que hoje falhou a corrida no primeiro salto e acabou o concurso em oitavo e última -, e surpreendeu, chegando à prata, num verdadeiro 'sonho americano'.

Atrás dela ficou a sul-coreana Seojeong Yeo, uma 'herdeira' de qualidade no praticável, depois de a sua mãe ter sido medalha de bronze nos Jogos Asiáticos de 1994 e o pai medalha de prata no salto nos Jogos Olímpicos Atlanta96.

Com mais três finais no dia, no solo, o israelita Artem Dolgopyat conseguiu o segundo título olímpico da história de Israel -- depois do ouro de Gal Fridman em Atlanta96 na prancha à vela -, e a primeira medalha de sempre na ginástica.

Dolgopyat, campeão mundial no solo em 2017 e 2019, venceu o concurso com 14.933, os mesmos pontos do espanhol Rayderley Zapata, mas com vantagem devido ao grau de dificuldade no exercício. O chinês Ruoteng Xiao foi bronze, com 14.766.

No cavalo com arções, o multi-medalhado Max Whitlock renovou o título olímpico conquistado no Rio2016, e depois de o britânico ter sido também bronze neste aparelho em Londres2012, onde venceu também por equipas.

O ginasta, tricampeão mundial no cavalo com arções (2015, 2017 e 2019) venceu com 15.583 pontos, à frente de Chih Kai, de Taiwan, com 15.400, e Kazuma Kaya, do Japão, com 14.900.

Na última final do dia, nas barras assimétricas, voltou a fazer-se história: a primeira medalha da Bélgica na ginástica feminina e, globalmente, o primeiro título olímpico na modalidade, após uma prata no 'All-around' por equipas e um bronze no extinto 'sistema sueco', também por equipas, nos já longínquos Jogos de Amesterdão1920.

A proeza de hoje pertenceu a Nina Derwael, campeã mundial em barras assimétricas em 2018 e 2019, e que no exercício, com 15.200 pontos, superou a russa Anastasiia Iliankova (14.833) e a norte-americana Sunisa Lee (14.500).

Na segunda-feira, o programa olímpico da ginástica prevê as finais de argolas e salto (masculinos), e a final do exercício no solo (femininos), para o qual a Federação norte-americana de ginástica informou hoje que Simone Biles não estará, depois de já ter abdicado das finais do concurso completo e de dois aparelhos (salto e paralelas assimétricas).

Em relação à última final feminina, a trave, na terça-feira, a Federação comunica que uma decisão quanto à participação de Biles neste evento será tomada mais tarde.

