O canadiano Steve Vitória, aos 31 minutos, e João Teixeira, aos 71, ambos na transformação de grandes penalidades, selaram o segundo triunfo seguido dos transmontanos, face a uns anfitriões reduzidos a 10 aos 69, por expulsão de Joãozinho.

Na classificação, os flavienses passaram a somar 32 pontos, enquanto o Estoril Praia manteve-se com 22, no 15.º posto, seis acima de Marítimo, que só joga no domingo, e Paços de Ferreira e sete em relação o lanterna-vermelha Santa Clara.

