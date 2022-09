De acordo com a imprensa, os 'axadrezados' vão receber cerca de 600 mil euros pela saída do defesa, que chegou a estar autorizado a ausentar-se dos treinos sob alçada de Petit, entre 15 e 24 de agosto, para acertar a saída para o emblema do principal escalão da Ucrânia, reservando também o direito a 20% do valor de uma futura transferência.

Contratado aos franceses do Nice no verão de 2020, depois de um empréstimo ao Red Star, Yanis Hamache contabilizou seis golos e 10 assistências nos 59 encontros feitos desde então ao serviço dos portuenses, aos quais estava vinculado até junho de 2023.

O lateral canhoto, de 23 anos, foi titular no triunfo caseiro frente ao Santa Clara (2-1), em 14 de agosto, da segunda jornada da I Liga, e deslocou-se em jeito de despedida para junto dos adeptos do Boavista no final da partida, tendo deixado o relvado em lágrimas.

A formação orientada por Petit oficializou a 14.ª saída para a temporada 2022/23, na sequência do guarda-redes Alireza Beiranvand, dos defesas Chidozie, Jackson Porozo, Nathan e Tiago Ilori, dos médios Javi García, Tomás Reymão e Francisco Pereira e dos avançados Jeriel De Santis, Manuel Namora, Paul Ntep, Petar Musa e Tiago Morais.

O Boavista, nono classificado da I Liga, com seis pontos, em quatro jornadas, prepara a receção ao Paços de Ferreira, 17.º e penúltimo, ainda a zero, aprazada para segunda-feira, às 19:00, no Estádio do Bessa, no Porto, em encontro da quinta ronda da prova.

RYTF // AJO

Lusa/Fim