"Renovação com um profissional exemplar para 2020/21! Rúben Fernandes é o capitão de equipa e tem-se cotado como um dos elementos mais importantes do plantel desde que foi contratado no início da época", lê-se na nota publicada pelo clube de Barcelos.

O central, de 33 anos, foi contratado ao Portimonense no verão e somou 26 jogos ao serviço dos minhotos, reintegrados na elite do futebol nacional esta época pela via administrativa, a partir do Campeonato de Portugal, na sequência do 'caso Mateus'.

Natural de Portimão e com formação no emblema 'alvinegro', Rúben Fernandes representou ainda Varzim, Estoril Praia e os belgas do Sint-Truiden e é o primeiro jogador do atual plantel do Gil Vicente a renovar contrato para a próxima temporada.

O plantel minhoto está de férias até ao final de abril, face à pausa competitiva por tempo indeterminado imposta pela pandemia de covid-19, numa altura em que ocupa a nona posição, a 10 jornadas do fim da I Liga, com 30 pontos, 14 acima da zona de descida.

