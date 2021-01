A mesma fonte explicou o ingresso de Rui Pedro, com um contrato válido por época e meia, até 2022, com o desejo da equipa técnica de colmatar uma vaga no ataque, em função das lesões prolongadas do internacional angolano Mateus e de Ludovic.

Rui Pedro, de 22 anos, fez quase toda a formação no FC Porto, clube no qual chegou a estrear-se na equipa principal, em 2016/17, seguindo-se empréstimos ao Boavista, Varzim, depois ao Granada, de Espanha, e, mais recentemente, ao Leixões, tendo realizado esta época 15 jogos e anotado dois golos.

O Penafiel garantiu ainda Ricardo Machado, defesa-central que alinhava no Al Taawon, da Arábia Saudita, no qual passou as últimas cinco temporadas.

Ricardo Machado, de 32 anos, foi contratado até ao final da temporada e constitui o quarto reforço de 'inverno' do clube da II Liga, depois das aquisições do médio David Caiado, que jogava no Hermannstadt, da Roménia, e do avançado Robinho, emprestado pelo Belenenses SAD.

O Penafiel termina a primeira volta no sexto lugar, com 25 pontos, a sete pontos dos lugares de subida direta na II Liga.

