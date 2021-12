Neto, de 33 anos, chegou aos 'leões' no início da temporada 2019/20, proveniente dos russos do Zenit São Petersburgo, clube no qual alinhou desde 2012/13 e que o tinha cedido durante uma época aos turcos do Fenerbahçe.

"Sei que posso continuar a ajudar muito dentro e fora de campo. Renovo por mais um ano, sabendo que sou 'leão' para a vida toda", afirmou o defesa, natural da Póvoa de Varzim, que cumpriu a sua formação no emblema poveiro, tendo ainda vestido as camisolas de Nacional e dos italianos do Siena.

Com 19 internacionalizações, e presenças no Mundial2014 e na Taça das Confederações de 2017, Neto conta no seu historial com um campeonato nacional, uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido Oliveira, todos conquistados pelo Sporting.

Ao serviço do Zenit, celebrou dois títulos nacionais, uma Taça da Rússia e duas Supertaças.

