Em comunicado divulgado no seu site oficial, os estorilistas informam que Winther, de 23 anos, vai regressar aos alemães do Augsburgo, detentores do seu passe, que por sua vez chegaram a acordo com os suecos do Hammarby para uma transferência em definitivo com efeitos imediatos.

O jogador, internacional sub-21 pela Dinamarca, terminava contrato com o conjunto alemão em junho de 2025 e estava cedido ao Estoril Praia até ao final da temporada, depois de ter chegado à Amoreira durante o 'mercado' de inverno.

O central dinamarquês fez a formação no Lyngby, do seu país, e chegou à equipa principal, tendo rumado posteriormente ao Augsburgo, que o emprestou aos dinamarqueses do Brondby, em 2023, e ao Estoril Praia, ao serviço do qual realizou dois jogos na I Liga.

RBYR // MO

Lusa/Fim.