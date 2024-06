João Reis, de 31 anos, totalizou 58 partidas, dois golos e três assistências ao serviço do clube da Reboleira, tendo feito parte do plantel que ascendeu ao escalão máximo do futebol português e, depois, manteve-se no mesmo para a época de regresso à I Liga.

Na carreira, o lateral conta também com passagens por Varzim, Desportivo de Chaves, Tondela, Santa Clara, Farense e Louletano, clube no qual efetuou toda a sua formação.

Esta é a quarta saída do conjunto amadorense, depois do guarda-redes António Filipe (também em fim de contrato), do extremo brasileiro Luan Farias (Benfica B) e do ponta de lança Ronaldo Tavares (cedido aos sul-coreanos do FC Seoul por uma temporada).

Por outro lado, o Estrela da Amadora, agora liderado pelo treinador Filipe Martins, que sucedeu no cargo a Sérgio Vieira, conta com duas contratações: o jovem guarda-redes sérvio Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac) e o centrocampista Paulo Moreira (ex-Varzim).

O Estrela da Amadora prepara-se para disputar a I Liga pela segunda época seguida, ao terminar a derradeira temporada no 14.º posto, com 33 pontos.

DYRP // VR

Lusa/Fim