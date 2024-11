Presença assídua nos eleitos belgas, Debast voltou a merecer a confiança de Domenico Tedesco para os dois últimos e decisivos jogos com a Itália (14 de novembro) e Israel (17 de novembro), em que só a vitória permite alimentar o sonho de passar à fase seguinte.

A estreia do defesa Joaquin Seis, de 19 anos, e os regressos do avançado Romelu Lukaku, de 31, do médio Roméo Lavia, de 20, e do defesa Ammen Al-Dakhil, de 22, são as novidades para os jogos com a Itália, no estádio Rei Balduíno, e com Israel, em casa emprestada em Budapeste, na Hungria.

A Bélgica, semifinalista em 2020/21, edição que terminou em quarto, está atualmente na terceira posição do Grupo A2, com quatro pontos, que é liderado pela Itália, com 10, seguido da França, com nove. Israel é quarto, com zero.

Para os 'red devils' se qualificarem para os quartos de final da Liga das Nações, ao alcance dos dois primeiros classificados do grupo, precisam de somar os seis pontos em jogo e ainda dependerem do resultado do jogo entre a Itália e a França na última jornada.

