Konaté, de 22 anos, chega a uma equipa que conta já no eixo da defesa com Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip e Nathaliel Phillips, mas as lesões dos três primeiros durante a época que terminou, levaram o clube a ter de reforçar o setor.

Konaté chegou ao Leipzig em 2017/18, ainda júnior e proveniente do Sochaux, mas entrou na equipa principal dos alemães, realizando a sua melhor época em 2018/19, com 43 jogos e três golos marcados.

"Neste momento, o meu foco está no Europeu de sub-21, com a França, mas após esta competição sei que me juntarei a uma das melhores equipas do mundo e isso dá-me um grande prazer", disse o central, citado pelo Liverpool.

RPM // RPC

Lusa/Fim