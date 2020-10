As lesões prolongadas de Pedro Amador, que contraiu uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo diante do Belenenses SAD (0-0), e Abdu Conté, a contas com nova rotura muscular na coxa esquerda, após ter falhado o arranque da época por problemas idênticos, levaram os vimaranenses a contratarem um novo lateral-esquerdo.

Afonso Figueiredo, de 27 anos, dividiu a formação entre Sporting, Belenenses e Sporting de Braga, e representou o Boavista, os franceses do Rennes, os búlgaros do Levski Sofia e o Rio Ave, tendo cumprido 22 encontros em 2019/20 pelo Desportivo das Aves.

O jogador, natural de Lisboa, é o 16.º reforço do Moreirense para 2020/21, além dos guarda-redes Kewin e Miguel Oliveira, dos defesas Matheus Silva, Ferraresi, Pedro Amador e Reynaldo, dos médios David Tavares, Galego e Gonçalo Franco e dos avançados André Luís, Derik Lacerda, Felipe Pires, Lucas Rodrigues, Walterson e Yan.

O Moreirense, 11.º colocado, com cinco pontos em 12 possíveis, recebe o Marítimo, sétimo, com seis, no domingo, às 15:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em duelo da quinta jornada da I Liga.

