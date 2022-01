"Não é fácil despedir-me de um lugar onde sempre me senti tão acarinhado e fui tão feliz. Sem dúvida, um clube e uma experiência que nunca esquecerei", partilhou o defesa, de 23 anos, numa mensagem nas redes sociais, horas antes da oficialização do negócio.

Abdu Conté assinou um contrato de quatro temporadas e meia com o 16.º classificado da 'Ligue 1', ao passo que o montante acordado entre Moreirense e Troyes vai ser repartido com o Sporting, detentor de metade do passe do esquerdino, que se formou nos 'leões'.

"Agradeço a este clube por tudo aquilo que me proporcionou ao longo deste tempo, por todas as oportunidades que tive para evoluir, todos os ensinamentos e, principalmente, pelo tanto que me fez crescer, não só a nível profissional, como pessoal", finalizou.

Abdu Conté fez 67 jogos e seis assistências durante dois anos e meio no Moreirense, do qual se despediu no sábado, ao cumprir 60 minutos no triunfo sobre o 'vizinho' Vizela (1-0), em jogo da 17.ª ronda da I Liga, que marcou a estreia do treinador Ricardo Sá Pinto.

Natural de Bissau, o vice-campeão europeu de sub-21 pela seleção das 'quinas' permitiu aos 'cónegos' consumar a primeira venda na reabertura do mercado de transferências, deixando a ala esquerda entregue a Pedro Amador e ao holandês Godfried Frimpong.

O Moreirense, 15.º colocado, com 15 pontos, três acima da zona de despromoção direta, prepara a deslocação ao Benfica, terceiro, com 40, no sábado, às 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da 18.ª jornada do campeonato, a primeira da segunda volta.

