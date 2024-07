Depois de terem estado emprestados aos gregos do Olympiacos na segunda metade da época anterior, vencendo a Liga Conferência Europa, o defesa central luso-angolano e o avançado espanhol foram as principais novidades no regresso ao trabalho dos 'dragões'.

O apronto matinal juntou também André Franco, Iván Jaime e Toni Martínez, que tinham sido colocados a treinar à parte há quase três meses pelo então treinador 'azul e branco' Sérgio Conceição, substituído no cargo ao fim de sete temporadas por Vítor Bruno, seu adjunto nos últimos 12 anos, com quem teve uma polémica e mediatizada rutura laboral.

Opções frequentes do FC Porto B, da II Liga, Gonçalo Ribeiro, Diogo Fernandes, Gabriel Brás, Martim Cunha, Vasco Sousa, Rodrigo Mora e Gonçalo Sousa foram promovidos de forma provisória ao plantel sénior, que transitou, para já, com 16 futebolistas de 2023/24.

São os casos dos guarda-redes Cláudio Ramos e Samuel Portugal, dos defesas Martim Fernandes, João Mário, Fábio Cardoso, Zé Pedro, Iván Marcano, Otávio Ataíde e Zaidu, dos médios Marko Grujic, Alan Varela, Nico González e Romário Baró e dos avançados Galeno, Gonçalo Borges e Danny Namaso, numa equipa à espera de seis internacionais.

Diogo Costa e Francisco Conceição, filho do antigo técnico do FC Porto, representam a seleção portuguesa no Euro2024 - que hoje vai encarar a Eslovénia nos oitavos de final, em Frankfurt, na Alemanha -, enquanto Stephen Eustáquio (Canadá) e Wendell, Pepê e Evanilson (Brasil) têm atuado pelos seus países na Copa América, nos Estados Unidos.

Marcano e Zaidu estão a recuperar de lesões prolongadas sofridas na época passada e evoluíram longe do relvado no primeiro dia de trabalhos de 2024/25, que foi parcialmente acompanhado pelos jornalistas e teve as presenças do presidente André Villas-Boas, do diretor desportivo Andoni Zubizarreta e do diretor para o futebol profissional Jorge Costa.

Nuno Piloto, Vítor Gouveia, Carlos Pintado, Óscar Tojo, Diogo Almeida e Luís Miguel vão integrar a nova equipa técnica do terceiro colocado da edição 2023/24 da I Liga, que, às 14:00, fará testes médicos e físicos no Olival e na clínica do Estádio do Dragão, no Porto.

O FC Porto vai trabalhar nas próximas duas semanas no Olival e estagiará de 15 a 24 de julho em Bad Tatzmannsdorf, na Áustria, tendo sete partidas de preparação até à estreia oficial na nova época, com a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Sporting, em 03 de agosto, em Aveiro, reeditando a derradeira final da Taça de Portugal.

RYTF // JP

Lusa/Fim