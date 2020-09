Depois de se ter estreado pelas 'águias' no sábado, atuando nos últimos 15 minutos do particular com o Rennes (vitória por 2-0), o avançado, de 21 anos, 'bisou' diante da formação secundária, cabendo a Dyego Sousa anotar o outro golo da formação comandada por Jorge Jesus.

Darwin, por quem o Benfica pagou uma verba recorde de 24 milhões de euros ao Almería, integrou o 'onze' do Benfica, que se apresentou sem a maioria dos jogadores que foram titulares diante dos franceses, à exceção de Vlachodimos e Pedrinho.

Neste particular com a equipa B, Jorge Jesus alinhou de início com Vlachodimos, João Ferreira, Samaris, Morato, Grimaldo, Gabriel, Chiquinho, Diogo Gonçalves, Cervi, Pedrinho e Darwin.

O Benfica continua a preparar o jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, diante dos gregos do PAOK, treinados pelo português Abel Ferreira, agendado para 15 de setembro, em Salónica.

