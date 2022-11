O jogador do Paris Saint-Germain vai atuar ao lado de Rúben Dias no centro da defesa, certamente não sendo alheio o facto de Pepe ter estado várias semanas ausente, por lesão, e só recentemente ter regressado à competição.

Já Raphaël Guerreiro será o 'dono' da lateral esquerda, quando tudo fazia crer que a posição fosse ocupada por Nuno Mendes, que nem sequer está no banco de suplentes da equipa das 'quinas'.

O também defesa do PSG tinha treinado na véspera, aparentemente recuperado das dores musculares que o afetaram, mas acaba mesmo por não entrar nas contas de Fernando Santos, pelo que Portugal terá 14 atletas em vez de 15 no banco.

Depois de terem integrado o 'onze' que defrontou a Nigéria (4-0) no derradeiro particular antes da viagem para o Qatar, Otávio e João Félix mantêm a confiança do selecionador, sendo que o jogador do FC Porto será, provavelmente, uma espécie de equilibrador à direita, permitindo que Ronaldo, Félix e os médios interiores se libertem no ataque à baliza ganesa.

Desta forma, Portugal vai entrar no relvado do Estádio 974, em Doha, com Diogo Costa na baliza, e um quarteto defensivo formado por João Cancelo, Rúben Dias, Danilo e Raphaël Guerreiro.

O meio-campo estará entregue a um trio que atua na Premier League, no caso Rúben Neves, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, que irão apoiar Otávio, João Félix e o capitão Cristiano Ronaldo.

Do lado do Gana, o selecionador Otto Addo vai apostar em Ati-Zigi, Seidu, Djiku, Amartey, Salisu, Baba, Kudus, Partey, Abdul Samed, André Ayew e Iñaki Wlliams.

Portugal e Gana jogam a partir das 19:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, num encontro da primeira jornada do Grupo H do Mundial de 2022 que será dirigido pelo árbitro norte-americano Ismail Elfath.

MO/AJC // PFO

Lusa/Fim