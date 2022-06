A 24.ª final da carreira aconteceu à custa do francês Adrian Mannarino, 70.º ATP e que defendia o título de 2019 (2020 e 2021 não se disputaram, devido à covid-19), pelos parciais de 7-5 e 7-5, em 1:56 horas de jogo.

Na final, vai encontrar o surpreendente holandês Tim van Rijthoven, de 25 anos, somente o 205.º do ranking ATP, e que garantiu mais uma surpresa ao afastar o canadiano Felix Auger-Aliassime, nono jogador mundial, por 6-3, 1-6 e 7-6 (7-5).

Daniil Medvedev, de 26 anos, tem 13 títulos no circuito ATP, incluindo a edição de 2021 do US Open, mas não venceu nenhum torneio na presente temporada.

Esta será a primeira final esta época depois do Open da Austrália, perdido para Rafael Nadal, em cinco 'sets', e que permitiu ao espanhol isolar-se como o mais bem-sucedido tenista da história, com 21 títulos do Grand Slam, mais um do que o sérvio Novak Djokovic e o suíço Roger Federer -- entretanto, com o título em Roland Garros o maiorquino já soma 22 êxitos.

A final feminina vai opor a bielorrussa Aryna Sabalenka, sexta do ranking WTA, à russa Ekaterina Alexandrova, 30.ª.

O torneio 's-Hertogenbosch faz parte da preparação para Wimbledon, que decorre entre 27 de junho e 10 de julho, e no qual não poderão participar Medvedev, Sabalenka e Alexandrova, uma vez que os organizadores decidiram excluir competidores russos e bielorrussos devido à invasão da Ucrânia.

