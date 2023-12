Wiffen cumpriu a prova em Otopeni, Roménia, em 7.20,46 minutos, retirando quase três segundos à marca que Hackett havia conseguido em Melbourne há 15 anos, nomeadamente 7.23,42.

O desempenho de Wiffen garantiu-lhe o ouro com cerca de 10 segundos de vantagem sobre o francés David Aubry, no que constituiu a queda do mais velho recordé da natação, em piscina olímpica ou na curta.

Daniel Wiffen, de 22 anos, sai dos Europeus de piscina curta com o ouro também nos 400 e 1.500 metros livres.

RBA // VR

