Na sexta-feira, o presidente dos minhotos, António Salvador, frisou que a equipa "podia e devia ter feito muito mais" diante da equipa suíça, no empate caseiro (0-0), na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, na quinta-feira.

"Foi o presidente que o disse, mas podia ter sido eu. Aliás, tive um discurso semelhante no final [com os jogadores] porque, efetivamente, temos que fazer melhor, sobretudo do que aquela primeira parte em que estivemos muito aquém da exigência do Braga e da imagem que queremos dar aos nossos sócios e adeptos", disse na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Estrela da Amadora.

O treinador quer uma atitude diferente em relação à primeira parte, assim como menos perdas de bola.

"Isso condiciona o jogo restante. Nestes dois dias, tentámos também corrigir as distâncias entre setores, que foi muito grande em alguns momentos, e também devemos carregar um pouco mais a bola numa fase inicial. Mas, isto demora a trabalhar porque as condições de jogo são difíceis de replicar, o que faz com que os comportamentos antigos estejam ainda bastante presentes", detalhou.

Ausente dos dois últimos jogos dos minhotos, devido a lesão, o avançado Banza está apto e convocado para domingo, podendo ser mesmo titular, ainda que o treinador não o tenha confirmado.

Confessando-se "ansioso" pelo início do campeonato - "uma caminhada que se antevê longa" -, Daniel Sousa considerou que a equipa já deu uma resposta na segunda parte com os suíços pelo que, se houver mudanças no 'onze', não terá a ver com o desempenho, mas com uma necessária gestão de uma equipa que tem um jogo decisivo na quinta-feira, em Genebra, na segunda mão da eliminatória europeia.

Em relação ao adversário, notou que há várias mudanças, que vão desde o novo treinador, Filipe Martins, com uma "nova ideia de jogo", até à entrada de muitos jogadores, o que cria um "desafio" ao Sporting de Braga.

"Se fosse o Estrela da Amadora da época passada, já havia um conhecimento prévio. Assim, há o que vimos em alguns jogos da pré-época. É uma equipa difícil, combativa, com qualidade individual em todas as posições, mas queremos entrar com o pé direito", frisou.

O treinador abordou ainda a questão de André Horta, depois de António Salvador ter dito na véspera que Daniel Sousa considerou o jogador como não sendo prioritário face aos médios que existiam no plantel.

"Mesmo antes de eu ter cá chegado, houve uma manifestação de interesse do Olympiacos e de outros clubes. A partir desse momento, em que me é transmitida essa informação, toda a construção do plantel é feita com a ideia de que ele não estaria cá. Era um contexto de potencial saída e eu procurei outras opções", disse.

Daniel Sousa notou que "houve um refrear na negociação, mas o interesse [do Olympiacos] não caiu", e que ficará "extremamente contente" se André Horta ficar "porque é uma mais-valia e um jogador com muita qualidade".

Paulo Oliveira e Robson Bambu, lesionados, e Victor Gómez, castigado, são baixas para o jogo de domingo.

Sporting de Braga e Estrela da Amadora defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.

GYS // MO

Lusa/Fim.