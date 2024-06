Cubarsí (FC Barcelona), Aleix García (Girona) e Marcos Llorente (Atlético de Madrid) foram preteridos pelo selecionador Luis de la Fuente, que tinha decidido chamar 29 jogadores para o estágio de preparação, a fim de prevenir qualquer lesão.

Fermín López (FC Barcelona), de 21 anos, e Ayoze Pérez (Betis), de 30, que foram duas das grandes novidades da convocatória, tendo sido chamados pela primeira vez, mantiveram-se entre os eleitos, tal como o jovem do 'Barça' Yamine Lamal, de 16 anos, e o ex-benfiquista Grimaldo (Bayer Leverkusen).

De fora da lista inicial, por lesão, ficaram outros dois jovens jogadores do clube catalão, nomeadamente o lateral esquerdo Balde, de 20 anos, e o médio Gavi, de 19, numa lista que também não incluiu Asensio (Paris Saint-Germain) ou o ex-Sporting Pablo Sarabia (Wolverhampton).

A Espanha procura conquistar o quarto título continental, após as vitórias em 1964, 2008 e 2012, defrontando, na Alemanha, a atual campeã Itália, a Croácia e a Albânia, no Grupo B do Euro2024, que se realiza de 14 de junho a 14 de julho.

Lista de 26 convocados da Espanha:

- Guarda-redes: Unai Simón (Athletic Bilbau), David Raya (Arsenal, Ing) e Remiro (Real Sociedad).

- Defesas: Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilha), Le Normand (Real Sociedad), Vivian (Athletic Bilbau), Nacho (Real Madrid), Laporte (Al Nassr, Ara), Grimaldo (Bayer Leverkusen, Ale) e Cucurella (Chelsea, Ing).

- Médios: Rodri (Manchester City, Ing), Zubimendi (Real Sociedad), Fermín (FC Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain, Fra), Mikel Merino (Real Sociedad) e Pedri (FC Barcelona).

- Avançados: Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Dani Olmo (Leipzig, Ale), Baena (Villarreal), Nico Williams (Athletic Bilbau), Morata (Atlético de Madrid), Joselu (Real Madrid), Oyarzabal (Real Sociedad) e Ayoze Pérez (Betis).

