Depois de o resultado estar feito, com 'bis' de Durán aos 22 e aos 72 minutos, o 'quarentão' Ronaldo fez o 24.º golo esta época, reforçando o estatuto de melhor marcador da Liga saudita, com o 16.º tento no campeonato.

O Al Nassr é terceiro na Liga saudita, com 41 pontos, a oito do líder, o Al Ittihad, e a cinco do Al Hilal, de Jorge Jesus.

Do outro lado, o Al Feiha somou o terceiro jogo seguido sem vencer e é 14.º, com 16 pontos, dois acima da 'linha de água'.

