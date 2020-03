Cristiano Ronaldo "há só um" e pede paciência com jovens - Selecionador de Moçambique O selecionador de Moçambique, Luís Gonçalves, reconheceu que Cristiano Ronaldo, com quem trabalhou no Sporting, "há só um" e salientou a importância de haver paciência em relação aos jovens futebolistas em Portugal. desporto Lusa desporto/cristiano-ronaldo-ha-so-um-e-pede-paciencia_5e82f9a39d64b9194ada7b80





O treinador detalhou à Lusa o percurso de 12 anos nos escalões jovens do emblema 'leonino', formando vários campeões da Europa, além do ano em que esteve no FC Porto, destacando vários jogadores que despontam nos 'azuis e brancos'.

Luís Gonçalves chegou ao Sporting em 1999, para ser adjunto nas equipas de juvenis de sub-17 e sub-18, que contavam com Ricardo Quaresma, Beto e Hugo Viana, entre outros.