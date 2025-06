"Tive algumas ofertas para jogar o Mundial [de clubes], mas penso que não fazia sentido. Prefiro descansar, ter uma boa preparação, esta época vai ser longa, vai ser a época do Campeonato do Mundo, no final da temporada", explicou.

O jogador, de 40 anos, deu uma entrevista aos canais do Al Nassr, poucos dias depois de renovar contrato com os sauditas.

"Portanto, quero estar preparado, não apenas para o Al Nassr, mas também para a seleção", comentou o avançado.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, de 38 anos e campeão mundial em título, podem tornar-se no Mundial2026, a disputar nos Estados Unidos, Canadá e México, os primeiros futebolistas de sempre a competirem em seis edições de um Mundial.

O capitão da seleção das 'quinas' abordou ainda a continuidade no Al Nassr, pelo qual tem apenas um troféu desde que chegou há duas épocas e meia [Taça da União das Associações Árabes], e reconheceu que a época ficou aquém das expectativas.

"O que fizemos a época passada não é suficiente, mas já é passado, temos de nos focar no presente, que é bom. Vamos mudar muitas coisas, acredito no projeto, acredito no Al Nassr e nos adeptos. Vamos ser positivos e acreditar que esta vai ser a nossa melhor época de sempre", comentou.

O português Jorge Jesus, antigo treinador do Al Hilal, em dois períodos distintos e que conquistou um campeonato, uma Taça do Rei e três Supertaças, tem sido apontado pela imprensa como o futuro técnico da equipa do Al Nassr, que deixou de contar com Stefano Pioli.

