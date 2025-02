Depois de Al Hassan ter inaugurado o marcador, aos 25 minutos, o internacional luso Cristiano Ronaldo marcou de penálti, aos 44, sendo que aos 78 'voou' para cabeceamento vistoso que resultou no 3-0, dando sequência a cruzamento de Sadio Mané, na esquerda.

O quarto tento foi apontado por Al Fatil, aos 88 minutos.

Após sete jornadas, num total de oito nesta fase, os sauditas do Al Nassr são terceiros, com os mesmos 16 pontos do Al Hilal, de Jorge Jesus, Ruben Neves e João Cancelo, que tem menos um jogo, e a três dos também sauditas do Al-Ahli, com 19.

Já o treinador Artur Jorge estreou-se da melhor forma na Liga dos Campeões asiática, impondo-se nos Emirados Árabes Unidos ao Al Ain, de Leonardo Jardim, que se adiantou aos 42 minutos, com tento do paraguaio Kaku.

André Amaro foi titular nos visitantes que igualaram aos 51, por Trezeguet, consumando a reviravolta os 75, pelo brasileiro Roger Guedes.

Os qataris do Al Rayyan subiram a sexto -- avançam os oito melhores -, com oito pontos, enquanto o Al Ain manteve a lanterna-vermelha, com apenas dois, e já eliminado.

Na derradeira ronda, a formação de Artur Jorge recebe os iranianos do Esteghlal, oitavos, com seis pontos.

RBA // JP

Lusa/Fim