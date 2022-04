"Um mundo, um desporto, uma família global. Obrigado, Anfield. Eu e a minha família nunca esqueceremos este momento de respeito e compaixão", escreveu Cristiano Ronaldo na sua página oficial da rede social Instagram.

Na terça-feira, durante o jogo da Liga inglesa, Ronaldo foi alvo uma manifestação de apoio em Anfield Road ao minuto sete (o número que utiliza na camisola), com os adeptos do Liverpool a colocarem de parte a rivalidade profunda com o Manchester United para se juntarem aos adeptos dos 'red devils' num aplauso geral que durou um minuto, acompanhado de cânticos do conhecido hino 'You'll Never Walk Alone' (nunca caminharás sozinho).

O internacional português vive um drama pessoal com o falecimento de um dos gémeos que esperava com a esposa Georgina Rodríguez, razão pela qual não participou nessa partida, que o Liverpool venceu por 4-0.

LG // JP

Lusa/Fim