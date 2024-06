Em comunicado, as 'panteras' anunciaram a contratação do ex-adjunto da Udinese, que será apresentado em conferência de imprensa às 12:30, no Estádio do Bessa, no Porto.

Cristiano Bacci, de 48 anos, tinha trabalhado pela última vez como treinador principal em Portugal, ao conduzir a Olhanense (2015-2016), então na II Liga, numa carreira iniciada com passagens por Virtus Entella, Derthona e Caratese nos escalões inferiores de Itália.

Seguiu-se um percurso de sete épocas como adjunto, dividido entre os gregos do PAOK Salónica (2017-2019 e 2021-2023), os sauditas do Al Hilal (2019-2021) e os italianos da Udinese (2023/24), antes de ser designado como sucessor de Jorge Simão no Boavista.

O plantel 'axadrezado' arranca os trabalhos de pré-temporada em 05 de julho e evoluirá em permanência no Estádio do Bessa, iniciando com dois dias consecutivos de exames médicos e físicos, enquanto o primeiro apronto no relvado está agendado para o dia 08.

O Boavista vai efetuar a 62.ª participação, e 11.ª seguida, na I Liga, cuja edição 2024/25 arranca no fim de semana de 10 e 11 de agosto, após ter assegurado a permanência no limite em 2023/24, ao acabar na 15.ª posição, última de 'salvação' direta, com 32 pontos.

RYTF // JP

Lusa/Fim