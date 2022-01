Cornejo gastou 3:28.46 horas para cumprir os 401 quilómetros cronometrados entre aquelas duas localidades da Arábia Saudita na primeira etapa da segunda semana de prova, deixando o argentino Kevin Benavides (KTM) na segunda posição, a 44 segundos, e o espanhol Joan Barreda (Honda), que compete com uma clavícula partida desde quinta-feira, na terceira posição, a 2.51 minutos.

Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi o melhor português, na sexta posição, a 8.57 minutos do vencedor, e Rui Gonçalves (Sherco) o 16.º, a 17.23.

O britânico Sam Sunderland (GasGas) perdeu hoje 25.55 minutos para o vencedor e cedeu a liderança ao francês Adrien van Beveren, que foi 10.º classificado na tirada.

Com estes resultados, Adrien van Beveren lidera, agora com 5.12 minutos de vantagem sobre o austríaco Mathias Walkner (KTM), que hoje também se atrasou, com o vencedor da edição de 2021, Kevin Benavides, em terceiro, a 5.23 do líder.

Joaquim Rodrigues Jr. ocupa, provisoriamente, a 16.ª posição.

