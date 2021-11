Em Goyang, o médio Hwang, treinado por Bruno Lage nos ingleses do Wolverhampton, fez o único tento da partida, aos 36 minutos, na marcação de uma grande penalidade.

A equipa de Paulo Bento somou a terceira vitória no grupo A e assumiu, provisoriamente, a liderança, com 11 pontos, mais um do que o Irão, que joga ainda hoje no Líbano, terceiro posicionado.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Campeonato do Mundo, que vai decorrer no final do próximo ano, no Qatar, enquanto o terceiro classificado terá de disputar um 'play-off' intercontinental.

O próximo encontro da Coreia do Sul está agendado para 16 de novembro, no Iraque.

