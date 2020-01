Conselho de Disciplina da FPF recusa recurso dos 'leões' e Coates falha dérbi O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) recusou hoje o recurso apresentado pelo Sporting em relação ao quinto cartão amarelo visto pelo uruguaio Coates, que vai falhar o jogo com o Benfica. desporto Lusa desporto/conselho-de-disciplina-da-fpf-recusa-recurso-_5e20b42db846211c15904e97





O jogador, de 29 anos, vai cumprir um jogo de suspensão e fica assim de fora do dérbi em casa com o Benfica, na sexta-feira, em jogo a contar para a 17.ª jornada da I Liga.

O quinto cartão amarelo na I Liga portuguesa de futebol em 2019/20, que sanciona um jogador com um jogo de suspensão, e que o defesa-central viu no triunfo com o Vitória de Setúbal (3-1), vai assim manter-se.

"Decide-se julgar improcedente o presente recurso hierárquico impróprio e, consequentemente, confirmada a decisão disciplinar recorrida", pode ler-se no comunicado.

