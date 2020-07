"Decide-se julgar parcialmente procedente o presente Recurso Hierárquico Impróprio e, consequentemente, quanto ao treinador José Ignacio González Sáenz, revoga-se a decisão recorrida na parte da condenação pela infração (...), revogando-se as sanções aplicadas (de suspensão pelo período de 8 -- oito -- dias e multa no valor de 2.104 euros)", lê-se na deliberação emitida pelo Conselho de Disciplina da FPF, a que a Lusa teve hoje acesso.

O documento, datado de sábado, esclarece ainda que se condena, "por alteração da qualificação jurídica, pela infração (...), na sanção de multa no valor de 211 euros", determinando "a respetiva alteração no cadastro disciplinar".

Esta decisão da secção profissional do Conselho de Disciplina da FPF, surge na sequência de um recurso apresentado pelo Tondela, após a decisão sumária que impôs uma suspensão por oito dias ao treinador da equipa beirã e o pagamento de uma multa no valor de 2.104 euros.

Natxo González viu um cartão vermelho direto aos 87 minutos do jogo da 33ª jornada, na receção ao Sporting de Braga, após ter-se manifestado por o árbitro Artur Soares Dias apresentar o segundo amarelo, e consequente cartão vermelho, a Filipe Ferreira.

O técnico espanhol vai, desta forma, poder sentar-se hoje no banco de suplentes, junto da restante equipa técnica, no último jogo da época da I Liga de futebol, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, às 19:30, onde o Tondela, no 15º lugar, com 33 pontos, enfrenta o Moreirense, na oitava posição, com 43 pontos.

