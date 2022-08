"Nem sabia que o amarelo era para mim. Estava a falar com o Pepe e ele [o árbitro] tem toda a razão, porque estava quase na linha lateral e nem me tinha apercebido. Podia ter chegado lá e dizer 'olhe, amigo, vá para a sua área técnica'. Eu ia e não era problema, mas veio rapidamente com o cartão", rememorou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao 'clássico' com o Sporting, no sábado, da terceira ronda do campeonato.

Sérgio Conceição foi admoestado pela terceira vez em outras tantas partidas oficiais em 2022/23, notando ser "um exagero" o critério mais apertado adotado pelas equipas de arbitragem quando "não há faltas de respeito ou insultos, mas só se está a viver o jogo".

"Há uma tentativa de acalmar os bancos, mas acalmar em que sentido? Acho que até é pior. Se o quarto árbitro tiver essa comunicação com o banco [de suplentes], vou para a minha área técnica. Mas, se quiserem que esteja lá amarrado, não consigo. Se não, dá-me um ataque. O público vibra e os atletas andam numa intensidade máxima", ilustrou.

O jogo em Vizela foi resolvido com um golo de Marcano, aos 90 minutos, tendo o defesa central espanhol aproveitado o período de suspensão do reforço David Carmo, adquirido ao Sporting de Braga, por 20 milhões de euros, para se impor ao lado do 'capitão' Pepe.

"Não gosto nada de rótulos, porque às vezes se colocam alguns que não correspondem minimamente à verdade. O David Carmo está disponível e a treinar. Já o Marcano está a treinar depois de uma travessia no deserto, em que teve muito sofrimento e um incrível espírito de sacrifício. Davam-no como acabado para o futebol há dois meses. Temos de olhar para o momento dos jogadores e escolher os dois melhores entre os cinco centrais que temos disponíveis. É o meu trabalho, mas pagam-me e bem para isso", assegurou.

Outra das 'caras novas' para 2022/23 é o avançado brasileiro Gabriel Veron, que entrou ao intervalo no último jogo e recebeu indicações de Sérgio Conceição após o apito final.

"Fez-me lembrar uma situação que tive com outro jogador. Num lance em que podia ter isolado o Galeno, em vez de fazer um passe simples com a parte de dentro do pé, quis fazer um passe à brasileiro, à futsal. Fica bonito de se ver, mas não é tão eficaz. Tem de perceber que todos os momentos e pormenores são importantes para ganharmos jogos. Estávamos ainda com 0-0 e precisávamos de um golo para vencer aquele jogo", vincou.

Instado a prever a abordagem do FC Porto à última quinzena da janela de transferências, o técnico recuperou a sua célebre expressão de que "o mercado fica à porta do Olival".

"É uma questão muito interessante, mas vou responder da forma que fiz sempre. Tenho um plantel capaz, mas os treinadores querem sempre mais. Se não entrasse ninguém, mesmo tendo saído quem saiu, continuava a ter um plantel capaz, incluindo dois ou três jogadores da equipa B. Agora, capaz para quê? É isso, mas não vou responder", atirou.

O campeão nacional FC Porto, que lidera a I Liga, a par de Benfica, Boavista e Vitória de Guimarães, todos com seis pontos, recebe o Sporting, quinto, com quatro, no sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, no primeiro embate entre 'grandes' da temporada 2022/23, que vai ser arbitrado por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

