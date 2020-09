Coetzee, de 34 anos, conquistou o quinto título do Circuito Europeu no traçado algarvio (Par 71), com um agregado de 268 pancadas (66+70+66+66), 16 abaixo do Par, e dois 'shots' de vantagem sobre o segundo classificado, o inglês Laurie Canter, que contabilizou 270 (64+72+68+66), 14 abaixo.

Entre os três portugueses em prova, Ricardo Melo Gouveia alcançou a melhor classificação, ao integrar o grupo dos 36.ºs colocados, com um agregado de 280 pancadas (69+72+69+70), quatro abaixo do Par.

Enquanto Ricardo Santos terminou no 50.º posto, com um total de 282 'shots' (69+71+72+70), duas abaixo do Par, o campeão nacional Tomás Bessa despediu-se com 285 pancadas (68+70+75+72), uma acima do Par, para fechar no 64.º lugar, a par dos ingleses Matthew Southgate e Steven Brown, campeão do Portugal Masters de 2019.

