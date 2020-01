Coco Gauff, de 15 anos, elimina detentora do título Naomi Osaka A japonesa Naomi Osaka, campeã em título do Open da Austrália, foi hoje afastada na terceira ronda do torneio, primeiro Grand Slam de ténis do ano, ao perder com a norte-americana Coco Gauff. desporto Lusa desporto/coco-gauff-de-15-anos-elimina-detentora-do_5e2ac4433555ec12713b9666





Gauff, a mais jovem a competir em Melbourne, com apenas 15 anos e 67.ª do 'ranking' mundial, bateu Osaka, quarta do mundo, em dois 'sets', por 6-3 e 6-4, em hora e oito minutos de encontro.

A norte-americana já tinha vencido nesta edição do Open da Austrália a sua compatriota Venus Williams (55.ª) na primeira ronda e vai agora defrontar, nos oitavos de final, a vencedora do encontro entre a chinesa Zhang Shuai (35.ª) e a compatriota Sofia Kenin (15.ª).

