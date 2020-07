Por Rio Maior vão passar ao longo dos próximos meses mais de 200 atletas brasileiros, que, assim, vão poder beneficiar de um protocolo que o COB estabeleceu com o CAR de Rio Maior, mas que antes da pandemia estava apenas a ser equacionado para o próximo ciclo olímpico.

Marco La Porta, vice-presidente do COB, revelou, em entrevista à agência Lusa, que depois do adiamento dos Jogos Olímpicos rapidamente começou a busca por uma solução para os atletas poderem recomeçar a treinar. Vir para o CAR de Rio Maior foi a primeira opção.

"A nossa relação com Rio Maior é antiga. Quando estive na Confederação de triatlo tivemos um projeto aqui durante seis anos, com atletas a prepararem-se para os Jogos do Rio. Além disso, a relação com Rio Maior estava em vias de se estreitar, pois o CAR estava para ser designado como uma das nossas bases de treino para os Jogos de Paris, em 2024. Portanto, quando surgiu a ideia de treinar fora do Brasil, Rio Maior sempre foi a primeira opção", explica Marco La Porta.

Diva Cobra, presidente do Complexo Desportivo Rio Maior Sports Centre (DESMOR), confirma que estava a ser acertado um contrato de colaboração para o ciclo olímpico 2020-2024 e que a pandemia de covid-19 precipitou a vinda dos atletas 'canarinhos'.

"Já trabalhamos com o Brasil desde 2010 e estávamos a preparar um contrato para 2020-2024, porque fazia todo o sentido para o Brasil ter uma base europeia. Tudo se precipitou com esta questão da pandemia e com o facto de os atletas não conseguirem treinar, o que criou alguma ansiedade. Nós tínhamos condições e montámos uma mega-operação em três semanas, trabalhando dia e noite", sublinhou a presidente do DESMOR.

Com a paragem do desporto desde meados de março, Diva Cobra admite que houve algum "choque" quando as instalações tiveram de ser encerradas e que, por isso, foi com alegria redobrada que viu o COB escolher Portugal, e concretamente Rio Maior, para recomeçar a preparação para a competição olímpica.

"Ficámos com tudo cancelado desde março e a retoma do desporto ainda está lenta, por isso, para nós, foi muito importante, económica e financeiramente, esta vinda do COB, ao garantir uma ocupação estável até ao final do ano", reconheceu Diva, que realça que a estadia dos atletas brasileiros trouxe até mais visibilidade à estrutura sedeada em Rio Maior.

A dirigente sublinhou que o CAR de Rio Maior está a ser procurado "por outros países, que veem uma base de treino segura, e isso é o que os atletas procuram neste momento".

Do lado brasileiro, Marco La Porta, que vê neste centro de treinos "o local adequado para fazer a retoma dos treinos em condições de segurança", sublinha que ao fim de 10 dias de estágio o balanço não podia ser mais positivo.

"No Brasil percebemos que outros países já estavam a retomar os treinos e os nossos atletas começaram a ficar ansiosos por ver os seus adversários a trabalhar normalmente e eles impedidos de fazer o mesmo. Vir para cá está a ser muito proveitoso e muito importante, pois não podíamos perder mais tempo. Falta um ano para os Jogos e os atletas não podiam ficar mais tempo parados. Esta vinda para Portugal foi fundamental", disse.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19, estando marcados para decorrer de 23 de julho a 08 de agosto do próximo ano.

